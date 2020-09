DOOM 64 riceverà una versione fisica grazie a Limited Run Games

Bethesda ha annunciato di aver stretto una partnership con Limited Run Games per la realizzazione di una versione fisica di DOOM 64 per Switch e PS4.

Tale versione sarà disponibile sia in edizione Standard che Classic. Quest’ultima include la versione PS4 del gioco racchiusa in una confezione in stile retrò e una cartuccia metallica commemorativa (non funzionante) che ricorda l’era del Nintendo 64, oltre a un fascicolo che racconta il dietro le quinte del gioco e un poster reversibile.

I pre-order di entrambe le edizioni partiranno il 25 settembre, mentre i prodotti dovrebbero essere resi disponibili nel primo trimestre del 2021.

