L’avevamo anticipato: meglio non dare troppo per scontata la veridicità dei leak. E infatti, sembra che le informazioni emerse negli ultimi giorni su Saints Row 5 non abbiano molto di veritiero. A smentirle è stato Alex Q. Ryan, PR Manager per Deep Silver e Koch Media, che sul suo profilo Twitter ha negato ogni veridicità alle voci apparse su 4chan prima e riportate poi su Resetera. Da un lato, è un peccato: sarebbe stato interessante vedere i Saints da un’altra prospettiva, e anche un ritorno nelle vie di Steelport non sarebbe stato male; ma siamo sicuri che qualunque saranno le sue scelte, Volition saprà soddisfare le nostre aspettative.

E se qualcuno di voi sperava che Alex Q. Ryan si fosse sbottonato rivelando almeno quando potremo sapere di più sul prossimo capitolo della serie, potreste rimanere delusi.