Rocket League: Nintendo potrebbe aver svelato la data del free to play

Che Rocket League diventerà free to play già si sapeva da tempo, quando Psyonix aveva dettagliato i suoi piani per il futuro, in seguito all’acquisizione da parte di Epic Games. Ciò che però ancora non si sapeva era la data in cui finalmente la transizione al modello gratuito avrebbe avuto luogo, al di là di un sibillino “entro la fine dell’estate”. Ora, non sappiamo dalle vostre parti, ma da noi il calendario segna il quindici settembre, le prime foglie iniziano a cadere e la sera inizia a fare freschetto, però dalla parti di Psyonix una data non s’è ancora vista.

Qualcosa, però, potrebbe essere sbadatamente emerso da parte di Nintendo: un post su Reddit ha infatti riportato un articolo su Nintendo.com che segnala il 23 settembre (un giorno dopo la fine dell’estate; e allora ditelo che lo fate apposta!) come data dell’inizio del free to play per Rocket League. L’articolo è ovviamente stato rapidamente rimosso, e non c’è modo di sapere se questa data sia corretta, al di là di aspettare. Vista la fonte, però, la sua veridicità sembra abbastanza plausibile.