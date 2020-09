Xbox Series X e Series S, pubblicate le specifiche hardware

In preparazione all’apertura dei preorder, che come noto partiranno il prossimo 22 novembre, Microsoft ha deciso di aggiornare le sue pagine dedicate alle nuove console, aggiungendo le specifiche tecniche della Xbox Series X e della Series S. Visto che per visualizzare tutta la pagina c’è da scrollare parecchio, vi risparmiamo la fatica: potete trovare qui quelle della Series X e qui quelle della Series S.

Come i più attenti di voi già sapranno, alcune di queste informazioni sono già note; ma non ne mancano altre finora non confermate, come ad esempio il supporto a Wi-Fi 5. Per quanto riguarda le porte, entrambe le console sono dotate di tre entrate USB 3.1, ma manca il supporto alle USB-C. Infine, per chi di voi vuole portarsi spesso in giro la console, è riportato il peso, che per la Series X si attesta intorno ai quattro chili e mezzo e per la Series S attorno ai due chili.