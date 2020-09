Fall Guys: Ultimate Knockout, disponibile il Mid-Season Update

Il continuato successo di un gioco basato sull’esperienza multiplayer come Fall Guys: Ultimate Knockout dipende in larga parte dai suoi continui aggiornamenti, e Mediatonic non ha la minima intenzione di lasciare in sospeso la sua community di milioni di fan fino all’arrivo della Season 2; proprio per questo motivo è stato rilasciato oggi il Mid-Season Update. Se pensavate di essere ormai esperti navigatori delle coloratissime corse ad ostacoli, potreste doverci ripensare: lo sviluppatore londinese ha infatti deciso di cambiare un po’ le carte in tavola, introducendo numerose variazioni e nuovi ostacoli per tutti i round della Season 1.

Ma già sentiamo chi dal fondo della stanza si lamenta di problemi di connettività, e di come quel salto miserevolmente fallito è colpa del netcode; ebbene, sappiate che Mediatonic non ha più intenzione di dare adito alle vostre scuse e ha introdotto miglioramenti alla stabilità dei server, alle interazioni visive e in generale un sacco di ritocchi pensati per rendere più fluida l’esperienza di gioco. Ma se il vostro problema sono i cheater, maledizione a loro, non preoccupatevi, perché Mediatonic non intende certo fargliela passare liscia. Questo aggiornamento introduce infatti definitivamente la Cheater Island, una coda per il matchmaking riservata agli imbroglioni. Se vi state domandando perché ci è voluto così tanto, potete trovare la risposta in questo lungo thread di Twitter in cui viene spiegato l’approccio al problema. In breve: lo studio ha voluto fare le cose a modo, sia per evitare gli errori che di scoprire troppo la propria mano.

Se tutto questo non vi basta, Mediatonic ha un’ultima sospresa per voi: un enorme martellone intitolato Big Yeetus che potrà facilitare la vostra traversata della corsa ad ostacoli. Quello, oppure vi spedirà fuori dai bordi; a voi il calcolo del rischio. Se volete saperne di più sul Mid-Season Update, potete dirigervi sul post fatto da Mediatonic sul blog ufficiale PlayStation.