Ghostrunner: il trailer del PAX Online svela la data di lancio

Ci avevamo sperato, e così è stato: le novità annunciate per la giornata odierna un paio di settimane fa hanno incluso la data d’uscita per Ghostrunner, il frenetico action in prima persona sviluppato da One More Level, 3D Realms e Splipgate Ironworks. Potremo quindi andare a saltare di muro in muro, schivare proiettili d’energia e affettare nemici utilizzando la nostra lama dal filo mononucleare a partire dal 27 ottobre. Per l’occasione, è stato preparato anche un trailer di gameplay, giusto per preparavi a cosa andrete incontro.

In aggiunta a questo sanguinolento trailer, i publisher All in! Games e 505 Games hanno annunciato la disponibilità di una beta privata, che richiede apposita iscrizione e permetterà di provare in anticipo il gioco. Per chi gioca su PC, dal 29 settembre sarà disponibile su Steam una demo. Inoltre, chi preordina il gioco avrà accesso a due katane esclusive, una delle quali avrà un aspetto diverso a seconda della piattaforma; in aggiunta, per chi preordina il gioco sarà scontato del 20% (PC, abbonati al PlayStation Plus) o del 10% (Xbox One).

Quindi, riassumendo: Ghostrunner sarà disponibile a partire dal 27 ottobre al prezzo di 29,99€ su PC, PlayStation 4 e Xbox One.