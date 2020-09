Twin Mirror: il gioco di DONTNOD ha una data di lancio

Annunciato ormai più di due anni e mezzo fa, l’avventura investigativa Twin Mirror, sviluppata da DONTNOD, ha finalmente una data d’uscita, prevista per il primo dicembre 2020. Per l’occasione, lo sviluppatore ha anche preparato un nuovo trailer, che mette in mostra il Palazzo Mentale del protagonista, Sam Higgs.

Ex giornalista investigativo, Sam Higgs ha imparato a ricostruire scene del crimine partendo da semplici dettagli, e il Palazzo Mentale è parte di questa ricostruzione; un luogo sicuro, non solo per il protagonista ma anche per noi giocatori. Oltre a servire come potentissimo strumento investigativo, ci permetterà infatti di scoprire dettagli del passato di Sam, assistendo ai suoi ricordi, e anche di prevedere punti di svolta chiave della storia di Twin Mirror. Attenzione, però: non tutto sarà semplice come sembra. Sam, infatti, perderà progressivamente il controllo del suo Palazzo Mentale, e scoprirà che non sempre è lo strumento migliore per risolvere i problemi. Ed è qui che entra in gioco il Doppio, una figura che solo Sam può vedere e che lo aiuterà ad affrontare le interazioni sociali.

Potremo accompagnare Sam Higgs alla scoperta delle verità nascoste di Basswod, cittadina della Virginia Occidentale, a partire dall’1 dicembre 2020, su PC (Epic Games Store), PlayStation 4 e Xbox One. Ricordiamo, inoltre, che a differenza di altri titoli DONTNOD Twin Mirror non avrà una struttura episodica.