Koch Media acquisisce Vertigo Games, il team di Arizona Sunshine

Koch Media, società sussidiaria di Embracer Group, fa sapere di aver finalizzato l’acquisizione di Vertigo Games, il team che ha dato i natali ad Arizona Sunshine e ad After the Fall. Grazie a questa acquisizione, Koch Media entra ufficialmente nel mercato della realtà virtuale.

“Vertigo Games ha attraversato una rapida crescita negli ultimi anni, che ha visto il nostro team diramarsi dallo sviluppo della realtà virtuale al publishing, dall’intrattenimento domestico alla distribuzione, creando più brand di realtà virtuale. Sono orgoglioso di vedere l’azienda entrare nella fase successiva come parte del Gruppo Embracer“, ha dichiarato Richard Stitselaar, CEO di Vertigo Games. “In Koch Media abbiamo trovato un partner altrettanto desideroso di spingere oltre i confini del videogioco VR, perseguiremo questo obiettivo con ancora più entusiasmo attraverso opportunità di cooperazione tra le società“.

“Negli ultimi anni abbiamo monitorato molto da vicino il mercato della realtà virtuale. Riteniamo che ora sia il momento giusto per estendere le attività dei nostri gruppi in questo settore straordinario e in rapida crescita“, ha affermato il Dr. Klemens Kundratitz, CEO di Koch Media. “Sono sicuro che siamo solo all’inizio dello sviluppo tecnologico della realtà virtuale e di ciò che offre ai giocatori di tutto il mondo. Siamo lieti che con l’acquisizione di Vertigo Games, il principale team nel mercato dello sviluppo VR, si unisca al nostro gruppo. Insieme, spingeremo ulteriormente i confini dei videogiochi VR, combinando la nostra forte rete di sviluppo e publishing globale con la loro esperienza specializzata in giochi VR“.

Condividi con gli amici Inviare