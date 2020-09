Donkey Kong Country 2 sta per arrivare su Nintendo Switch Online

La Grande N ha annunciato una nuova infornata di titoli presto disponibili agli abbonati al servizio Nintendo Switch Online: tra questi spicca il mitico Donkey Kong Country 2.

Oltre al platform sviluppato da Rare, la raccolta di giochi SNES si arricchirà anche del beat ’em up The Peace Keepers e del puzzle game Mario’s Super Picross, finora mai uscito dai confini giapponesi. In arrivo anche un gioco per NES: stiamo parlando dello shoot ’em up S.C.A.T. Special Cybernetic Attack Team. L’aggiornamento che porterà con sé questi quattro titoli sarà disponibile a partire dal prossimo 23 settembre.