PlayStation 5: Sony smentisce i rumor sui problemi di produzione

Appena ieri abbiamo riportato un’indiscrezione secondo cui Sony avrebbe ridotto la produzione di PlayStation 5 a causa di non meglio specificati problemi di resa dei system-on-chip impiegati dalla console.

Ora la compagnia giapponese ha diffuso un breve comunicato ufficiale tramite la redazione di GamesIndustry che smentisce quanto riportato inizialmente dalla stampa. “Non diffondiamo i dettagli relativi alla produzione, tuttavia le informazioni fornite da Bloomberg sono false,” si legge nella nota di Sony. “Le quote manufatturiere di PlayStation 5 sono rimaste invariate dal momento in cui è stata avviata la produzione su vasta scala.”

Dunque la compagnia nipponica ha ancora intenzione di produrre 15 milioni di PS5 entro la fine del primo trimestre del prossimo anno in modo tale da riuscire a soddisfare la domanda globale.

Condividi con gli amici Inviare