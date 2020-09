The Invincible è un nuovo thriller sci-fi per PC e console next-gen

Starward Industries, neonato studio indipendente fondato da ex sviluppatori di CD Projekt RED e Techland, ha annunciato The Invincible, un nuovo thriller fantascientifico ispirato all’omonimo romanzo dello scrittore polacco Stanislaw Lem.

The Invincible metterà il giocatore nei panni di uno scienziato impegnato in una spedizione scientifica interstellare, una missione che si trasforma all’improvviso in una disperata operazione di soccorso. Disperso su Regis III, lo scienziato dovrà trovare i membri dell’equipaggio servendosi di attrezzature spaziali avanzate e facendo affidamento sull’intelletto e sull’istinto per sopravvivere su un pianeta estremamente ostile. Regis III nasconde degli orribili segreti che verranno portati alla luce durante l’operazione di soccorso: più il giocatore si addentrerà nei grovigli di questo mistero, più capirà di non essere solo sul pianeta e che alcuni luoghi dell’universo sarebbe meglio lasciarli inesplorati.

Marek Markuszewski, ex lead producer di CD Projekt RED e ora CEO di Starward Industries, afferma che The Invincible è in lavorazione già da diverso tempo, e che lo scopo del team che guida è quello di offrire un gameplay non lineare e una trama appassionante in quella che spera possa essere un’esperienza indimenticabile per i giocatori.

Ancora sprovvisto di una data di uscita, The Invincible sarà disponibile prossimamente su PC e console next-gen (PS5, Xbox Series X e S).