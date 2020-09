Rocket League: Psyonix conferma la data del free to play

Nintendo l’aveva svelata per errore, e nella serata di ieri Psyonix ha deciso di confermare la data accidentalmente rivelata al mondo intero: Rocket League sarà free to play a partire dal 23 settembre. Questo passaggio, previsto già da mesi ma di cui ancora non si sapeva la data precisa, non arriva da solo. Psyonix ha infatti deciso di mischiare un attimino le carte in tavola con alcune novità interessanti. E, ovviamente, non poteva mancare un trailer per celebrare questa importante data.

Per quanto riguarda le novità apportate, il 23 settembre vedrà anche il lancio della Season 1 di Rocket League, l’arrivo di nuovi cosmetici e una serie di altre cose:

Nuova Chat Rapida

Heatseeker nelle Partite Private

Più oggetti disponibili nei Trade Ups

Solo Standard rimossa

Nuova difficoltà dei bot

Nuovo modello di collisione per la Merc

Rocket League X Monstercat Remixes

Menù aggiornati

Modifiche agli achievement

In aggiunta a queste novità, Psyonix ha anche in programma un nuovo evento, intitolato Llama-rama, che arriverà poco dopo il lancio del free to play e a proposito del quale saranno condivise altre informazioni nella prossima settimana. Ricordiamo, inoltre, che su PC Rocket League sarà esclusiva Epic Games Store; chi già possiede il gioco su Steam potrà ovviamente continuare a giocarci, ma non sarà più possibile acquisire il gioco tramite la piattaforma di Valve.