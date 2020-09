Spelunky 2 arriva su PlayStation 4, ecco il trailer di lancio

Dalla serata di ieri, l’attesissimo Spelunky 2 è disponibile sulle console Sony e, per celebrare questo lancio, Derek Yu e i suoi hanno preparato un trailer che mette in mostra solo alcuni degli infiniti modi in cui potremo fare una brutta fine in questo roguelite esplorativo. Perché il trailer potrà dirvi “it’s easier to get hurt if you’re not careful”, ma sappiamo benissimo che a volte sono gli déi digitali a cospirare contro di noi. O almeno, questo è quello che di solito ci ripetiamo qui in redazione, il tutto mentre cerchiamo di tenere il turpiloquio entro soglie accettabili.

Spelunky è attualmente disponibile solo su PlayStation 4, ma chi brama dalla voglia di giocarci su PC non dovrà aspettare troppo: il lancio su Steam è infatti previsto per il 29 settembre.