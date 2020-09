Slime Rancher supera i tre milioni di copie vendute

Slime Rancher è un gioco con tre annetti sulle spalle, ma pare che le vendite continuino ad andare bene per questo curioso simulatore di… beh, esattamente quello che c’è scritto nel titolo: abbiamo un ranch e dobbiamo popolarlo di tante melme colorate. Tipo quelle che si trovano frequentemente come nemici nei JRPG, o tipo i cubi gelatinosi di D&D, solo che qui dobbiamo allevare e non incenerirle. Se vi sembra interessante, evidentemente siete in buona compagnia, visto che il gioco ha superato i tre milioni di copie vendute.

Sicuramente un risultato del quale gli sviluppatori di Monomi Park possono essere soddisfatti. Ricordiamo che Slime Rancher è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e Steam, dove il gioco è attualmente in sconto del 65%.