Watch Dogs: Legion, rivelati i requisiti della versione PC

Manca circa un mese e mezzo all’arrivo su PC di Watch Dogs: Legion, ma Ubisoft ha voluto prendersi per tempo e rivelare in largo anticipo le specifiche consigliate per la versione PC. Non limitandosi a un semplice elenco di componenti, lo studio ha anche preparato un lungo video, poi caricato sul canale NGON Gaming, in cui viene spiegata la volontà dello studio di offrire un’esperienza più personalizzabile possibile, che permette a chi ne ha la disponibilità di sfruttare tutte le potenzialità delle nuove tecnologie.

Watch Dogs: Legion, infatti, implementerà tecnologie innovative come il DLSS 2.0 e il Ray Tracing. Proprio quest’ultimo sarà una differenza significativa in termini di richieste hardware: come mostrato nel video, si passa da un Ryzen 5 1600 e una GTX 1060 a 1080p e settaggi alti, ad un Ryzen 3600 e una RTX 2070 per le stesse impostazioni, ma con Ray Tracing attivato. Non proprio una differenza da poco, insomma; ma non fatevi prendere dal panico, perché i requisiti minimi presentati nel corso del video (a 1080p e settaggi bassi) sono molto più morigerati, e richiedono:

Intel Core i5-4460 / AMD Ryzen 5 1400;

Nvidia GeForce GTX 960 / AMD Radeon 290x, entrambe con 4GB di RAM;

8 GB di RAM.

Indipendentemente dal dettaglio grafico a cui volete puntare, Watch Dogs: Legion richiederà 45 GB di spazio su disco e Windows 10. Se volete vedere la lista completa delle specifiche hardware presentate, la potete trovare nell’immagine qui sotto.