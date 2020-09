Dalle parti di Electronic Arts è già da anni che ci pensano su, ma ancora non si è avuto nessuna conferma riguardo una versione rimasterizzata della trilogia di Mass Effect. I rumor, in compenso, si inseguono da tanto tempo, e l’ultimo risale proprio a poco fa. Sembra infatti che sulle pagine di un retailer portoghese sarebbe apparso Mass Effect Trilogy Remastered, anche se ovviamente i gestori del sito hanno provveduto a rimediare rapidamente all’errore. La cosa è stata riportata da Nibel, account Twitter generalmente affidabile, che sottolinea come la boxart vada intesa come temporanea; il logo riportato, infatti, è quello della versione per Xbox 360.

Non neghiamo il fatto che tornare a indossare i panni di Shepard non ci dispiacerebbe affatto; magari, già che siamo nel reame delle speculazioni, anche un gameplay un pochino rifinito non dispiacerebbe. Ma, al solito, prima di crearsi false speranze è bene aspettare conferme ufficiali.