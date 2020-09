Svelato Oculus Quest 2 al Facebook Connect, ecco tutti gli annunci

Durante il Facebook Connect che si è tenuto nelle scorse ore, la compagnia ha svelato il nuovo visore per la realtà virtuale Oculus Quest 2.

Completamente wireless, il visore all-in-one Oculus Quest 2 è stato ridisegnato per essere più piccolo e leggero del precedente modello. Il prezzo è di € 349 per la versione con memoria da 64GB, e di € 449 per quella da 256GB; in entrambi i casi sono inclusi due controller. I pre-ordini sono aperti da oggi e le spedizioni di Quest 2 inizieranno il 13 ottobre.

Di seguito le caratteristiche tecniche in dettaglio:

Dimensioni del prodotto : 191.5 mm x 102 mm x 142.5 mm (cinghia ripiegata), 191.5 mm x 102 mm x 295.5 mm (cinghia completamente estesa);

: 191.5 mm x 102 mm x 142.5 mm (cinghia ripiegata), 191.5 mm x 102 mm x 295.5 mm (cinghia completamente estesa); Peso : 503g;

: 503g; Tracking : supporta 6 gradi di libertà di tracciamento della testa e della mano attraverso la tecnologia integrata Oculus Insight;

: supporta 6 gradi di libertà di tracciamento della testa e della mano attraverso la tecnologia integrata Oculus Insight; Memoria : 64GB o 256GB

: 64GB o 256GB Pannello del display : Fast-switch LCD;

: Fast-switch LCD; Risoluzione del display : 1832×1920 per occhio;

: 1832×1920 per occhio; Display Refresh : 72Hz al lancio; 90Hz in arrivo

: 72Hz al lancio; 90Hz in arrivo SoC : Qualcomm Snapdragon XR2 Platform

: Qualcomm Snapdragon XR2 Platform Audio : speaker e microfono integrati; compatibile anche con cuffie da 3,5 mm;

: speaker e microfono integrati; compatibile anche con cuffie da 3,5 mm; RAM : 6GB

: 6GB Durata della batteria : tra le 2-3 ore in base al tipo di contenuto utilizzato su Quest 2; più vicino alle 2 ore se si gioca e più vicino alle 3 ore se si guardano video. In qualsiasi momento, è possibile controllare lo stato della batteria del visore nelle impostazioni dell’app di Oculus o in VR tramite Oculus Home;

: tra le 2-3 ore in base al tipo di contenuto utilizzato su Quest 2; più vicino alle 2 ore se si gioca e più vicino alle 3 ore se si guardano video. In qualsiasi momento, è possibile controllare lo stato della batteria del visore nelle impostazioni dell’app di Oculus o in VR tramite Oculus Home; Tempo di ricarica : con l’alimentatore USB-C in dotazione, la batteria di Quest 2 si ricarica completamente in circa 2,5 ore;

: con l’alimentatore USB-C in dotazione, la batteria di Quest 2 si ricarica completamente in circa 2,5 ore; IPD : IPD (distanza interpupillare) regolabile con tre impostazioni: 58, 63 e 68mm;

: IPD (distanza interpupillare) regolabile con tre impostazioni: 58, 63 e 68mm; Spazio di gioco: Stationario o Roomscale. Il requisito minimo per il Roomscale è di circa 2×2 metri di spazio libero da ostacoli.

Segnaliamo poi Facebook interromperà le vendite di Oculus Rift S nel corso del 2021, concentrandosi esclusivamente sul supporto attivo di Oculus Quest 2.



Tra le altre cose, anche se non si hanno vere informazioni sui giochi, Ubisoft ha colto l’occasione per annunciare che sono in sviluppo presso Ubisoft Red Storm, con la collaborazione di altri studi interni alla casa, appositi capitoli di Assassin’s Creed e Splinter Cell pensati esclusivamente per la VR. Di seguito, invece, tutti i contenuti che saranno disponibili su Oculus Quest 2 nel corso dei prossimi mesi:

Beat Saber x TinyTAN | BTS Music Pack : i BTS diffondono positività attraverso la loro musica sin dal loro debutto nel 2013. Ora gli utenti VR potranno imparare i passi di danza e sperimentare insieme la loro musica in modalità multiplayer. Il pacchetto è composto da 12 dei loro successi. Kizuna AI – Touch the Beat! : agita i tuoi glowsticks e tifa per Kizuna AI da ogni angolo della tua casa! Più ti sincronizzerai con la musica, più ti avvicinerai al palco e alla performance di Kizuna AI! Migliori saranno le combinazioni dei movimenti e più potrai vederla da vicino. Little Witch Academia VR: sali sulla scopa magica e preparati ad affrontare le corse VR nel gioco basato sull’anime Little Witch Academia! Vola attraverso le missioni sulla tua scopa personalizzata, gareggiando contro altri studenti e purificando i fantasmi di Luna Nova Witchcraft Academy. Goditi una storia originale di Little Witch Academia con Akko e i suoi amici. Esplora con i tuoi compagni di corso le diverse ambientazioni nella modalità Volo libero multigiocatore online. POPULATION: ONE : una battle royale pensata esclusivamente per la VR. Il suo Vertical Combat System dà ai giocatori la libertà di scalare qualsiasi cosa, volare ovunque e combattere ovunque. Sfrutta l’ambiente in modo creativo per trarne vantaggio. Potrai anche modificare l’ambiente circostante per proteggere la tua squadra. POPULATION:ONE combina connessioni social, gioco competitivo e servizio live per creare una community multiplayer che sfrutta la potenza immersiva della VR. In arrivo alla fine dell’anno.



Rez Infinite : Rez Infinite è la versione definitiva dello sparatutto Rez, pubblicato originariamente nel 2001 da Sega. Ora, quasi 20 anni dopo, una versione VR per Oculus Quest è disponibile per una nuova generazione di hardware e giocatori. Avrai a che fare con nemici, colori e suoni che si sincronizzeranno con la leggendaria colonna sonora techno di Rez, con gli artisti Coldcut, Adam Freeland, Joujouka, Ken Ishii, Oval, EBZ e Keiichi Sugiyama (SEGA’s Wave Master) e nuovi brani in Area X di Hydelic. Goditi cinque Aree dell’originale Rez, ognuna con un tema visivo e uno stile unici, missioni sbloccabili e la nuovissima Area X, pensata appositamente per la VR. Space Channel 5 : che la forza sia con te! La danza è il tuo potere per proteggere la terra dagli alieni invasori. Il leggendario gioco ritmico di SEGA, Space Channel 5, sta arrivando in VR con Space Channel 5 VR Kinda Funky News Flash! Ulala ti guiderà attraverso il mondo di Space Channel 5, dove il tuo compito sarà quello di padroneggiare una serie di pose di danza. Più pose riuscirai a realizzare, più alti saranno i voti degli spettatori! Un’esperienza di danza a prova di WOW! The Walking Dead: Saints & Sinners : un gioco diverso da qualsiasi altro nell’universo di The Walking Dead. Ogni sfida e decisione che affronterai sarà tua. Combatti i non morti, scava tra le rovine di New Orleans e affronta scelte strazianti per te e per gli altri sopravvissuti. Sniper Elite VR : combatti per la Resistenza in un’audace missione per liberare la Sicilia dalla minaccia degli U-Boot nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale: vivi l’esperienza di un nuovissimo gioco della serie Sniper Elite con un’autentica visione in prima persona, una campagna esplosiva e controlli di movimento immersivi.



ALTDEUS: Beyond Chronos : fai un tuffo nel futuro con ALTDEUS: Beyond Chronos, un’avventura fantascientifica piena di battaglie robotiche, musica pop e tante emozioni. Con una trama tra le più ramificate che si siano mai viste in un gioco VR, Altdeus ti metterà nei panni di Chloe, un pilota delle forze dell’umanità che combatte contro enormi organismi ostili conosciuti come Meteora. Interagisci con altri personaggi e cerca indizi nella sezione Avventura. La sezione Battaglia dei Mecca è quella dove le cose si fanno difficili. Tieniti pronto a entrare nella cabina di pilotaggio di Makhia, l’imponente arma da combattimento umanoide anti-Meteora. Quando Chloe arriverà alla decisione finale, cosa sceglierà?

: fai un tuffo nel futuro con ALTDEUS: Beyond Chronos, un’avventura fantascientifica piena di battaglie robotiche, musica pop e tante emozioni. Con una trama tra le più ramificate che si siano mai viste in un gioco VR, Altdeus ti metterà nei panni di Chloe, un pilota delle forze dell’umanità che combatte contro enormi organismi ostili conosciuti come Meteora. Interagisci con altri personaggi e cerca indizi nella sezione Avventura. La sezione Battaglia dei Mecca è quella dove le cose si fanno difficili. Tieniti pronto a entrare nella cabina di pilotaggio di Makhia, l’imponente arma da combattimento umanoide anti-Meteora. Quando Chloe arriverà alla decisione finale, cosa sceglierà? Warhammer 40,000: Battle Sister: è uno sparatutto in cui il giocatore indosserà l’armatura e l’equipaggiamento da guerra di Suor Ofelia, una veterana Sister of Battle. I giocatori combatteranno attraverso una storia epica in cui Ophelia è alla ricerca della sorella gemella e combatte per il futuro dell’umanità stessa. L’esperienza coinvolgente in VR permette di sperimentare un gioco d’azione brutale attraverso le maestose e lugubri distese dell’universo di Warhammer 40.000. In arrivo alla fine di quest’anno.

The Climb 2 : The Climb 2 porta il brivido dell’arrampicata in città, nuove emozionanti mappe, nuovi eventi e tanto altro. Sali su vette epiche, naviga in vaste grotte, scala grattacieli e scopri scorciatoie nel tuo percorso verso la vetta. Gareggia con gli amici in multiplayer e conquista le classifiche.

: The Climb 2 porta il brivido dell’arrampicata in città, nuove emozionanti mappe, nuovi eventi e tanto altro. Sali su vette epiche, naviga in vaste grotte, scala grattacieli e scopri scorciatoie nel tuo percorso verso la vetta. Gareggia con gli amici in multiplayer e conquista le classifiche. Pistol Whip 2089 : sopravvivi alla minaccia delle macchine assassine e svela il mistero che si cela dietro la loro violenta rivolta! Il primo action pack di Pistol Whip presenta nuovi scenari, armi, nemici e meccaniche di gioco. Preparati ad affrontare le nuove sfide che si presenteranno nei cinque capitoli di questa grintosa espansione fantascientifica in modalità Campagna Cinematografica. Con nuove epiche tracce musicali di leggendari artisti synthwave come Magic Sword, Processor e molti altri.

: sopravvivi alla minaccia delle macchine assassine e svela il mistero che si cela dietro la loro violenta rivolta! Il primo action pack di Pistol Whip presenta nuovi scenari, armi, nemici e meccaniche di gioco. Preparati ad affrontare le nuove sfide che si presenteranno nei cinque capitoli di questa grintosa espansione fantascientifica in modalità Campagna Cinematografica. Con nuove epiche tracce musicali di leggendari artisti synthwave come Magic Sword, Processor e molti altri. Myst : entra in un mondo dove nulla è come sembra… e l’avventura non conosce confini! Benvenuto a Myst: un’isola misteriosa con paesaggi di straordinaria bellezza, in cui si celano intrighi e ingiustizie. Solo il tuo ingegno e la tua immaginazione avranno il potere di rivelare uno scioccante tradimento avvenuto secoli fa! Progettato completamente da zero per Oculus Quest, Myst è una rivisitazione del classico gioco d’avventura puzzle con arte moderna, suoni, interazioni e randomizzazione opzionale dei puzzle per coloro che sono pronti a una sfida più grande. Hai tutto quello che serve per risolvere il mistero? In arrivo alla fine dell’anno.

: entra in un mondo dove nulla è come sembra… e l’avventura non conosce confini! Benvenuto a Myst: un’isola misteriosa con paesaggi di straordinaria bellezza, in cui si celano intrighi e ingiustizie. Solo il tuo ingegno e la tua immaginazione avranno il potere di rivelare uno scioccante tradimento avvenuto secoli fa! Progettato completamente da zero per Oculus Quest, Myst è una rivisitazione del classico gioco d’avventura puzzle con arte moderna, suoni, interazioni e randomizzazione opzionale dei puzzle per coloro che sono pronti a una sfida più grande. Hai tutto quello che serve per risolvere il mistero? In arrivo alla fine dell’anno. Jurassic World Aftermath: una survive adventure in VR piena di suspense, ambientata due anni dopo la caduta di Jurassic World. Per sopravvivere e fuggire, dovrai esplorare, risolvere enigmi e trovare modi per nasconderti dai feroci Velociraptor, che seguono ogni tua mossa.

Per tutte le altre informazioni vi invitiamo a visitare il sito ufficiale italiano di Oculus.