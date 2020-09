Hogwarts Legacy rivelato, ci porterà nell'Inghilterra del tardo Ottocento

È ormai da lungo tempo che gira la voce di un gioco di ruolo ambientato nel mondo di Harry Potter, e durante il PlayStation Showcase di stasera questo titolo si è finalmente materializzato: si tratta di Hogwarts Legacy, svilupapto da Avalanche (non quelli di Just Cause, zucconi) e Portkey Games, e pubblicato da WB Games. Un lungo trailer in 4K si è anche premurato di mostrare il mondo di gioco, che troveremo diverso rispetto a quello dei film: il gioco è infatti ambientato più di un secolo prima delle avventure di Harry e amici, e cioè nel tardo Ottocento.

Come si può leggere sul sito ufficiale, il protagonista che ci troveremo a interpretare e che sarà ovviamente personalizzabile non è uno studente come tutti gli altri. È infatti l’unico a poter percepire la Magia Antica, e decidere cosa fare di un segreto che minaccia di dividere per sempre il mondo dei maghi. Questa e altre scelte ricadranno ovviamente su di noi, e con esse le loro conseguenze.

Hogwarts Legacy sarà disponibile nel 2021 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Series X e Series S.