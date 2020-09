Final Fantasy XVI rivelato, sarà esclusiva console su PlayStation 5

La voce girava già da qualche giorno, e Final Fantasy XVI è stato proprio il gioco con cui Sony ha deciso di aprire il suo PlayStation Showcase. Questo nuovo capitolo della leggendaria saga di JRPG sembra avere un’ambientazione più spiccatamente medievale rispetto agli ultimi due titoli, distinguibile sia dai vestiti che dalle ambientazioni. Non mancheranno però ovviamente gli elementi fantasy – nel video si possono vedere le tradizionali summon apparire a schermo e causare scompliglio – oltre, e pensiamo nessuno ne abbia mai dubitato, agli imprescindibili chocobo.

Non è un caso che Sony abbia scelto di aprire con questo titolo, per motivi che vanno al di là della qualità della presentazione. Final Fantasy XVI, per il quale non è stata mostrata nessuna data di lancio, sarà infatti esclusiva console su PlayStation 5. È in ogni caso prevista una versione PC, che è anche la piattaforma da cui è stato preso il materiale per il video di cui sopra. E se non vedete l’ora di saperne di più, non trattenete il fiato in attesa: il producer del gioco Naoki Yoshida ha fatto sapere che per le prossime novità ci sarà da aspettare il 2021.