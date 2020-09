Demon's Souls: il remake uscirà al lancio su PS5, arriverà anche su PC

Sony ha approfittato dell’evento odierno dedicato a PS5 per pubblicare un primo trailer di gameplay di Demon’s Souls, e per annunciare che questo remake targato Bluepoint Games sarà disponibile al lancio sulla console next-gen.

La compagnia giapponese ha fatto sapere che il remake di Demon’s Souls sarà disponibile dal 19 novembre, giorno di lancio di PS5 in Europa, e che tale riedizione approderà anche su PC. Al momento non è tuttavia chiaro se l’uscita della versione per computer sarà concomitante a quella dell’edizione console. Restiamo in attesa di ulteriori chiarimenti.