Di Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, un misto fra seguito ed espansione di Marvel’s Spider-Man di Insomniac, già si sapeva da un po’; quello che ancora mancava era però il gameplay, e a questo ha posto rimedio il PlayStation Showcase di stasera. La presentazione non si è infatti limitata a mettere in mostra gli ottimi effetti di Ray Tracing, ma ci ha permesso anche di dare qualche sguardo ai nemici principali del gioco – una fazione nota come Underground, e guidata dal Tinkerer – e di vedere come il buon Miles se la cava in mezzo a una mischia.

In aggiunta a questo spezzone di gameplay, non privo di qualche QTE, il blog ufficiale PlayStation ha anche rivelato qualche importante informazione: sembra infatti che Marvel’s Spider-Man: Miles Morales non arriverà solo sulla nuova console Sony, ma anche sulla PlayStation 4. Non solo: per chi volesse godersi l’originale con tutti i benefici della next gen, Sony e Insomniac hanno annunciato una versione rimasterizzata di Marvel’s Spider-Man per PlayStation 5. Chi ancora non ha giocato il primo titolo ma vuole goderseli entrambi sulla PlayStation 5, potrà usufruire di un bundle in cui saranno inclusi tutti e due i giochi, al prezzo di 79,99€.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales arriverà in contemporanea con il lancio della nuova console, e sarà disponibile al prezzo di 59,99€.