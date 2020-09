Per chiudere in bellezza lo show di stasera, Sony ha pensato bene di tenersi il pezzo da novanta, e cioè un teaser per uno dei giochi per PlayStation 4 più apprezzati degli ultimi anni. Stiamo parlando ovviamente di God of War: Ragnarok, per cui è stato mostrato giusto un breve teaser. Ad occuparsi dello sviluppo sarà ancora una volta Santa Monica Studio, e l’uscita del gioco è prevista per il 2021.

pic.twitter.com/VvHuaCKgGn — Santa Monica Studio Is Hiring (@SonySantaMonica) September 16, 2020