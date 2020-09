PlayStation 5: la retrocompatibilità funzionerà con il 99% dei giochi PS4

In un’intervista concessa ai taccuini del Washington Post, Jim Ryan di Sony ha confermato che la funzione di retrocompatibilità di PlayStation 5 sarà compatibile con la stragrande maggioranza dei giochi PS4.

Il presidente di Sony Interactive Entertainment ha spiegato che il 99% dei titoli della generazione attuale potranno essere riprodotti anche sulla console next-gen della compagnia giapponese, senza però chiarire per quale motivo l’1% non girerà, né quali saranno questi titoli non compatibili.

Speriamo che per scoprirlo non bisognerà attendere il prossimo 19 novembre, giorno in cui PS5 debutterà sul mercato europeo.

Condividi con gli amici Inviare