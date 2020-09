Sony rivela il programma PlayStation Plus Collection per PS5

Nel corso dell’evento digitale di ieri sera, Sony ha presentato l’iniziativa PlayStation Plus Collection: si tratta di una raccolta di titoli per PS4 disponibili al lancio di PS5 e liberamente godibili da tutti gli abbonati al servizio.

Il programma non ha costi aggiuntivi e permette a chiunque abbia una sottoscrizione attiva al servizio PlayStation Plus di accedere a questi giochi sulla console next-gen di Sony attraverso la funzione di retrocompatibilità.

Ecco i giochi inclusi nella PlayStation Plus Collection:

Batman Arkham Knight

Battlefield 1

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

Fallout 4

Final Fantasy XV

God of War

Infamous Second Son

Monster Hunter World

Mortal Kombat X

Persona 5

Ratchet & Clank

Resident Evil 7

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Uncharted 4

Until Dawn