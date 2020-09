Godfall: Gearbox e Counterplay Games ne annunciano la data di uscita

Gearbox Publishing e Counterplay Games hanno ufficializzato la data di uscita di Godfall.

Sapevamo già che questo particolare “looter slasher”, come viene definito dagli sviluppatori, sarebbe stato uno dei titoli di lancio di PS5, e ora che conosciamo la data di disponibilità della console sappiamo anche la data di lancio del gioco. Tuttavia, le due compagnie hanno comunque voluto mettere il tutto nero su bianco con un messaggio diffuso via Twitter: Godfall sarà disponibile su PC (tramite Epic Games Store) dal prossimo 12 novembre, mentre la versione PS5 uscirà il 19 novembre in Europa.

