DiRT 5: ecco il gameplay catturato su Xbox Series S

Codemasters ha confezionato un nuovo trailer di gameplay di DiRT 5, questa volta per mostrare il gioco in azione su Xbox Series S.

Il gameplay mostra un rock bouncer che affronta un evento estremo di Path Finder in Italia. “Scalare le miniere di marmo italiane è una sfida con pericoli ad ogni curva. I giocatori devono fidarsi del loro istinto e impegnarsi nel loro percorso se vogliono arrivare in cima indenni,” ha dichiarato Robert Karp, Development Director di DiRT 5.

Vi ricordiamo che DiRT 5 sarà disponibile dal 6 novembre su PC, PS4 e Xbox One, mentre dal 10 novembre su Xbox Series S e Series X. La versione PS5 sarà disponibile entro fine anno.