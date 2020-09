Milestone annuncia MXGP 2020, in arrivo a dicembre

Milestone ha annunciato MXGP 2020, nuova incarnazione della serie di corse su due ruote basata su licenza ufficiale FIM Motocross World Championship.

Il gioco includerà 68 piloti di entrambe le categorie MXGP e MX2 e 19 circuiti della stagione 2020. Partendo da rookie, i giocatori possono farsi strada verso la gloria, unirsi a una squadra ufficiale o crearne una propria.

Ritorna anche il Track Editor, portando con sé alcune feature aggiuntive. Tra queste spicca la funzione Heightmaps: i giocatori possono replicare le vere configurazioni dei tracciati MX, spesso costruiti su colline e montagne, aggiungendo realismo a tutte le sfide che i veri motociclisti affrontano durante le gare. Ci saranno 4 diversi tipi di terreno che i giocatori potranno scegliere e personalizzare (pianura, cava, vigneto e foresta) per creare la pista dei loro sogni. Tutte le nuove piste create possono poi essere condivise online con gli amici.

Inoltre, la modalità Multiplayer di MXGP 2020 sarà potenziata con server dedicati per un’esperienza di gameplay lag-free e con la modalità Race Director per creare tornei online, decidendo le posizioni di partenza, assegnando le penalità o scegliendo le telecamere su cui concentrarsi.

MXGP 2020 sarà disponibile il 10 Dicembre su PC, PS4, PS5 e Xbox One.