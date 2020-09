Deathloop: il nuovo trailer mostra l'importanza di un buon piano

Al PlayStation Showcase di ieri sera Arkane e Bethesda si sono presentate con un nuovo trailer per Deathloop, gioco che ci vede dare la caccia a otto bersagli (definiti “Visionari”) prima dello scadere della ventiquattresima ora. E che succederà se non ci saremo riusciti? La risposta è intuibile già dal titolo del gioco: dovremo ricominciare da capo. In piena tradizione Arkane, sembra che riuscire in questo obiettivo non richiederà semplicemente una tonnellata di piombo, ma anche un pizzico di spirito d’osservazione e la capacità di elaborare piani.

Il video in questione, infatti, mette in mostra come eliminare due Visionari separatamente richieda un dispendio eccessivo di tempo. Se però riusciremo ad alterare le condizioni del mondo di gioco in modo da far sì che si trovino entrambi nella stessa area, beh, sapete com’è il detto sui piccioni, no? Attenzione, però, perché non tutti gli abitanti dell’isola staranno lì ad aspettare il nostro arrivo: l’assassina Julianna, infatti, verrà a darci la caccia.

Deathloop è stato di recente rinviato al secondo quarto del 2021, e arriverà su PlayStation 5 e PC.