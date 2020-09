Medal of Honor: Above and Beyond, annunciata la data di lancio

In mezzo alla tempesta di annunci legata alle console Sony di ieri sera non vi possiamo biasimare se ve lo siete perso, ma Respawn Entertainment e Electronic Arts hanno annunciato la data di lancio di Medal of Honor: Above and Beyond, prevista per l’11 dicembre. Ricordiamo che questo episodio della serie riprenderà l’ambientazione che aveva reso tanto famosi i suoi primi capitoli, e cioè la Seconda Guerra Mondiale. Inoltre, sarà un titolo completamente in realtà virtuale, disponibile sia per l’Oculus di Facebook che su Steam, con supporto per l’OpenVR e il crossplay.

Respawn Entertainment è più che entusiasta di poter presto rendere disponibile a tutti questo progetto, a cui ha dedicato più di quattro anni e che è stato preparato da centinaia di interviste a veterani della guerra e da visite sui luoghi dei combattimenti. Oltre a una ricca campagna singleplayer, Medal of Honor: Above and Beyond includerà anche modalità multiplayer, alcune delle quali possibili solo con l’ausilio della VR.