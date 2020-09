Call of Duty: Black Ops Cold War, presentato un nuovo trailer di gameplay

Fra un loop temporale e un boss delle dimensioni di un piccolo grattacielo, al PlayStation Showcase di ieri sera c’è stato spazio anche per la guerra segreta di Call of Duty: Black Ops Cold War, che è tornata a farsi vedere con un breve trailer di gameplay, registrato ovviamente su PlayStation 5. Nella missione presentata, che sarà la prima della campagna, gli operatori si dirigono in Turchia, dove un bersaglio la cui neutralizzazione è fondamentale si è fatto vedere. Ma come Frank Woods, Alex Mason e Russell Adler ben sanno, nessun piano sopravvive al primo contatto con il nemico.

Call of Duty: Black Ops Cold War sarà disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 13 novembre, mentre le versioni per console di prossima generazione dovranno aspettare le festività natalizie. Ma se in singleplayer non fa per voi, di recente Activision e Treyarch hanno presentato in dettaglio anche il comparto multiplayer.