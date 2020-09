Resident Evil Village: ecco il trailer del PlayStation Showcase

Era stato presentato all’evento Sony di giugno, ed ha perfettamente senso che il secondo trailer di Resident Evil Village arrivi all’evento Sony di settembre. Il video presentato nella serata di ieri riprende esattamente da dove ci aveva lasciato l’ultimo trailer, e cioè subito dopo che Chris Redfield ha sparato a qualcuno di molto importante, lasciando il buon Ethan – che dopo gli eventi di Resident Evil 7 voleva solo vivere una vita tranquilla con sua moglie – un bel po’ più che sconcertato.

Oltre a un trailer ricco di elementi inquietanti (perché come ben si sa, non c’è nulla come una fiaba per bambini raccontata con voce gentile per rilassare la mente affranta), Capcom ha anche postato nuove informazioni sul suo blog ufficiale. Resident Evil Village arriverà su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X nel corso del 2021.