Devil May Cry 5: Special Edition arriverà assieme alle nuove console

Nella serata di ieri, Capcom ha presentato Devil May Cry 5: Special Edition, una versione speciale dell’acclamato action pensata con la next gen in mente. Questa edizione delle avventure di Nero e Dante è infatti prevista per PlayStation 5 e Xbox Series X, arriverà in contemporanea con il loro lancio e sfrutterà ovviamente tutti i benefici apportati dalla prossima generazione di console e includera anche un ospite speciale. Se ci tenete a scoprire per conto vostro di chi si tratta, vi rimandiamo al trailer.

Ebbene sì, come prevedibile si tratta proprio di Vergil. Capcom ha specificato che la sua presenza come personaggio giocabile in Devil May Cry 5 non era in programma, ma quando hanno avuto inizio i lavori per la Special Edition lasciarlo fuori era assolutamente impensabile. Vergil arriverà anche su PC, PlayStation 4 e Xbox One sotto forma di DLC; Capcom non ha ancora detto nulla a riguardo del prezzo, ma ha promesso che ci terrà aggiornati.

Questa edizione speciale non vedrà però solo l’arrivo di Vergil, ma anche di due modalità molto richieste dagli appassionati, e cioè Turbo Mode (come dire di no a una velocità di gioco aumentata del 20%?) e Legendary Dark Knight, che ci vedrà sommersi da ondate di nemici. Ma non sarebbe nuova generazione senza migliorie grafiche, e quale miglioria grafica più notevole del Ray Tracing? E proprio per presentare come Capcom ha implementato questa rivoluzionaria tecnologia, Capcom ha preparato un video di comparazione.

Quindi, per riassumere: Devil May Cry 5: Special Edition arriverà in contemporanea con il lancio di Xbox Series X e PlayStation 5, rispettivamente il 10 e il 19 novembre, in versione digitale; una versione fisica arriverà in seguito. Questa Special Edition includerà Vergil, che sarà aggiunto come DLC anche alle versioni PC, PlayStation 4 e Xbox One.