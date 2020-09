Left 4 Dead 2, il Last Stand Update arriverà a breve

Dopo un paio di teaser e qualche domanda sul fatto se noi di TGM non volessimo piuttosto darvi nuove informazioni su Back 4 Blood (che non ci sono), sembra che il Last Stand Update per Left 4 Dead 2 sia in procinto di arrivare. Per chi non è aggiornato alle ultime novità, si tratta di un progetto collaborativo fra Valve e la community di Left 4 Dead 2, che hanno unito le forze per portare, dopo anni, un nuovo, massiccio aggiornamento al tanto amato sparatutto cooperativo con gli zombi. Ma bando alle ciance, è tempo di trailer:

Come probabilmente avete intuito guardando il trailer, quando abbiamo detto che questo aggiornamento è massiccio non stavamo scherzando. Include infatti:

La campagna The Last Stand , ambientata prima di The Sacrifice, che vede i sopravvissuti scegliere una strada alternativa… ma certo non priva di pericoli;

, ambientata prima di The Sacrifice, che vede i sopravvissuti scegliere una strada alternativa… ma certo non priva di pericoli; 30 nuovi achievement , che non fanno mai male;

, che non fanno mai male; 26 nuove mappe Survival ;

; 4 nuove mappe Scavenge ;

; 2 nuove armi corpo a corpo , e cioè una pala da giardino e un forcone. Torcia non inclusa;

, e cioè una pala da giardino e un forcone. Torcia non inclusa; Gli infetti di L4D1 , che poverini si sentivano abbandonati:

, che poverini si sentivano abbandonati: Nuove linee di dialogo per i sopravvissuti, precedentemente inutilizzate;

per i sopravvissuti, precedentemente inutilizzate; Nuove e ripulite animazioni , merito dei modder;

, merito dei modder; Modelli della armi e loro animazioni reworkate;

e loro animazioni reworkate; Cambi e bilanciamenti al PvP ;

; Nuovi punti di spawn per gli infetti e per i tank;

per gli infetti e per i tank; Armi di CSS implementate nel gioco e disponibili a tutti;

implementate nel gioco e disponibili a tutti; Due nuove mutazioni, Rocketdude e Tank Run ; la prima vi permette di spararvi in giro per il livello con un lanciagranate, mentre la seconda… beh, avete mai provato a fuggire da orde di Tank?

; la prima vi permette di spararvi in giro per il livello con un lanciagranate, mentre la seconda… beh, avete mai provato a fuggire da orde di Tank? UI migliorata , cambio di modalità semplificato, statistiche di fine partita;

, cambio di modalità semplificato, statistiche di fine partita; Più opzioni per il singleplayer ;

; Centinaia di fix a bug ed exploit vari.

Non certo una lista da poco, eh? Se non vedete l’ora di tornare su Left 4 Dead 2 per provare questo aggiornamento, non ci sarà da aspettare molto: sarà infatti disponibile a partire dal 24 settembre; e, per celebrare la cosa, il gioco sarà anche disponibile gratuitamente per tutto il finesettimana.