Katamari Damacy Reroll arriverà a novembre su PS4 e Xbox One

Bandai Namco Entertainment ha da poco annunciato che Katamari Damacy Reroll, già disponibile dal 2018 su Switch e PC, arriverà anche su PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 20 novembre 2020. Ricordiamo che questa è la versione rimasterizzata del primo titolo della serie, uscito nel lontano 2004 su PlayStation 2, che vedeva il piccolo principe far rotolare una palla in giro per i livelli incollandoci ogni sorta di spazzatura che si parava sulla sua strada.

Il motivo per questo curioso passatempo non è né follia data dal sangue blu né nuovo giro di assunzione della nettezza urbana, ma un motivo molto più importante. Il Re del Cosmo ha infatti accidentalmente distrutto le stelle del cielo, e l’infaticabile operato del principino è necessario per porre rimedio a questo disastro. Se volete saperne di più, potete andare a leggere la nostra recensione della versione Switch.