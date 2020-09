Monster Hunter Rise annunciato per Nintendo Switch

Ottime notizie per chi non veder l’ora di portarsi in giro la caccia a mostri dalle tre alle dieci volte più grossi noi: nel corso del Nintendo Direct di oggi pomeriggio è stato annunciato Monster Hunter Rise. Il nuovo capitolo della celebre serie, del quale è già disponibile la pagina sullo store Nintendo, sarà disponibile a partire dal 26 marzo 2021 su Switch. Monster Hunter Rise, come suggerisce il titolo, ci porterà in alta montagna, nel villaggio a tema ninja di Kamura. Da lì, potremo usare insetti filo per spingerci in ogni direzione, esplorando un mondo interconnesso senza soluzione di continuità; proprio così, avete capito bene: non ci saranno caricamenti a interrompere le nostre sessioni di caccia ai mostri.

Per Monster Hunter Rise sarà disponibile un’edizione Deluxe, che includerà il Deluxe Kit DLC (che raccoglie alcuni oggetti estetici), oltre a una Collector’s Edition che avrà al suo interno una copia fisica del gioco, un codice download per il Deluxe Kit DLC, un amiibo di Magnamalo, una spilla smaltata e degli adesivi.

Oltre a Monster Hunter Rise, è stato annunciato anche Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin; su questo titolo si sa solo che vestiremo i panni di Rider, noto comprimario della serie, e che sarà un titolo incentrato sulla storia. Altre informazioni su questo gioco, che arriverà su Nintendo Switch nell’estate 2021, saranno annunciate in seguito.