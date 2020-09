PlayStation 5 non sarà retrocompatibile con i giochi PS3, PS2 e PS1

Sapevamo già che PlayStation 5 sarebbe stata in grado di far girare la stragrande maggioranza dei giochi per PS4, il 99% secondo Jim Ryan. Ora lo stesso CEO di Sony Interactive Entertainment ha diffuso un ulteriore dettaglio circa la funzione di retrocompatibilità della console next-gen.

In un’intervista concessa ai taccuini di Famitsu, e tradutta da Siliconera, Jim Ryan ha confermato che PS5 non permetterà di riprodurre l’ampio catalogo di titoli delle generazioni precedenti a PS4, dunque non sarà retrocompatibile con i giochi usciti su PS3, PS2 e PS1. Una notizia che non dovrebbe sorprendere praticamente nessuno dal momento che non si è mai parlato di retrocompatibilità con i videogiochi che non sono usciti sulla console dell’attuale generazione, ma fa comunque piacere avere una conferma ufficiale e definitiva.

