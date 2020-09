Paradox Interactive e Romero Games hanno confezionato un nuovo trailer di Empire of Sin che ne annuncia anche la data di uscita ufficiale.

Il videogioco strategico ambientato nel periodo del Proibizionismo sviluppato da Brenda e John Romero sarà disponibile a partire dal prossimo 1 dicembre nei formati per PC, PS4, Xbox One e Switch. Nessuna notizia, invece, per quanto riguarda delle eventuali versioni per PS5 e Xbox Series X.