Godfall entra in fase gold e si prepara al lancio su PC e PS5

Counterplay Games ha annunciato via Twitter che Godfall è appena entrato nella fase gold. Ciò significa che i lavori sul looter-slasher prodotto da Gearbox Publishing sono stati portati a termine, dunque il gioco è pronto per la produzione di massa e per il successivo lancio su PC e PS5.

Un lancio che avverrà il 12 novembre su computer (tramite l’Epic Games Store), mentre la versione per PS5 sarà disponibile in concomitanza con il lancio della console, previsto per il successivo 19 novembre nei territori europei.

