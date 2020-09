Deathoop disponibile in esclusiva console su PS5 per un anno

Sapevamo già che Deathloop sarebbe stato disponibile in esclusiva console su PS5, ma non conoscevamo ancora la durata dell’accordo tra Sony e Bethesda.

Fortunatamente a fugare ogni dubbio ci ha pensato direttamente il publisher, che in un post sul suo sito ufficiale ha fatto sapere che Deathloop sarà disponibile esclusiva su PlayStation 5 per un anno intero. Bethesda ribadisce che il gioco targato Arkane Studios sarà disponibile su PC in concomitanza con il lancio su PS5. Il publisher ha poi reso noto che la versione PS5 di Deathloop girerà a risoluzione 4K e a 60 fotogrammi al secondo.

Vi ricordiamo, infine, che Deathloop uscirà nel secondo trimestre del prossimo anno.

Condividi con gli amici Inviare