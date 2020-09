Le remaster di Commandos 2 e Praetorians arrivano oggi su console

Dopo essere approdate su PC all’inizio dell’anno, le remaster in HD di Commandos 2 e Praetorians sono ora disponibili anche su console.

Il Commandos 2 / Praetorians HD Remaster Double Pack (di cui abbiamo appena pubblicato la nostra recensione) è ora disponibile sia per PS4 che per Xbox One. Il pacchetto contiene le versioni rimasterizzate di entrambi i titoli, ciascuno disponibile per l’acquisto individuale tramite PlayStation e Microsoft Store. Le remaster includono una grafica in alta definizione dei due titoli di Pyro Studios, l’aggiunta di nuovi tutorial e missioni della campagna, supporto per i controller, nonché una versione integrata della modalità multiplayer di Praetorians HD Remaster.