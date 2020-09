Crysis Remastered è disponibile, pubblicato il trailer di lancio

Crytek ha pubblicato il trailer di lancio di Crysis Remastered, da oggi disponibile su PC, PS4 e Xbox One.

Realizzato in collaborazione con Saber Interactive, Crysis Remastered è disponibile per l’acquisto in formato digitale tramite l’Epic Games Store, il PlayStation Store e il Microsoft Store. Su tutte queste piattaforme è venduto al prezzo di € 29,99. Gli acquirenti della versione PC che comprano il gioco nelle prime settimane dal lancio riceveranno anche la colonna sonora digitale senza costi aggiuntivi.

Tra le novità di questa versione troviamo texture in alta definizione, asset migliorati e il supporto al ray-tracing anche su console (ma solo su PS4 Pro e Xbox One X).