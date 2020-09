Disgaea 6: Defiance of Destiny arriverà su Nintendo Switch nel 2021

Nel corso del Nintendo Direct di ieri sera, NIS America ha presentato Disgaea 6: Defiance of Destiny, che arriverà su Nintendo Switch nel corso del 2021. Si tratta del primo Disgaea da sei anni a questa parte, che per la prima volta farà uso di immagini 3D. Il protagonista sarà Zed, uno zombi le cui morti non faranno altro che renderlo sempre più forte. Per l’occasione, NIS America ha anche preparato un trailer, che trattandosi di Disgaea non può che essere assolutamente fuori di testa (basti confrontarlo a quello di Disgaea 4 Complete+ uscito qualche settimana fa).

Zed, il protagonista di Disgaea 6, è uno zombi vanitoso che sguazza sul gradino più basso della scala di Netherworld insieme a sua sorella Bieko. Ma quando un Dio della Distruzione minaccia il loro modo di vivere, Zed dovrà imparare a sfruttare la sua Super Reincarnation per resistere alla minaccia incombente. Nel corso della sua sfida al Dio della Distruzione, si unirà ai contorti e colorati abitanti degli Inferi, affronterà diverse sfide e capirà se anche un teppista immortale come lui può sfidare le probabilità. Disgaea 6 è un titolo pensato con in mente sia i veterani che i neofiti della serie; offrirà infatti una serie di opzioni di personalizzazione che serviranno a rendere l’esperienza accessibile anche ai meno esperti.