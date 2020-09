Life is Strange 2: il primo episodio è disponibile gratuitamente

Square Enix ha annunciato che il primo episodio di Life is Strange 2, l’avventura interattiva del celebre studio DONTNOD, è ora disponibile gratuitamente su PC, PlayStation 4 e Xbox One. A differenza di altri casi, non si tratta nemmeno di un’offerta a tempo limitato: il primo capitolo delle vicende di Sean e Daniel Diaz sarà gratuito in via permanente. I due fratelli si troveranno costretti a fuggire da casa, in preda al terrore nei confronti della polizia e alle prese con il potere telecinetico di Daniel, che il giovane deve imparare a controllare. In seguito alla decisione di scappare in Messico, i due attraverseranno Washington, Oregon e California, in una strada irta di pericoli.

