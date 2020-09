Michel Ancel, creatore di Rayman, abbandona i videogiochi

Michel Ancel, figura a dir poco leggendaria nel mondo dei videogiochi, ha da poco annunciato di ritirarsi dal mondo dei videogiochi, preferendo dedicarsi alla natura e in particolare a un santuario per gli animali selvatici. L’annuncio è avvenuto tramite Instagram, dove Ancel ne ha approfittato anche per chiarire la situazione di Beyond Good & Evil 2 e di Wild, i due giochi a cui stava lavorando. “Non preoccupatevi, è ormai da tanti mesi che i due team sono autonomi, e i progetti stanno andando davvero bene. Vedrete presto cose davvero belle.”

La cosa è stata confermata anche da Ubisoft stessa, che in un post ha chiarito lo status di Beyond Good & Evil 2: “Come ha detto Michel, è da un po’ di tempo che non è direttamente coinvolto nello sviluppo di BG&E2, e il team è al lavoro per edificare sulle solide fondamenta creative che ha aiutato a creare. Grazie alla capacità collettiva del team, siamo sulla buona strada per sviluppare un action adventure next generation all’avanguardia.”

Se sperate questo possa significare notizie sullo sviluppo del gioco in tempi brevi, potreste rimanere delusi. Ubisoft ha infatti specificato che per vedere il gioco in azione ci sarà da aspettare l’anno prossimo.