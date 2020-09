Resident Evil 8: Village, lo sviluppo starebbe incontrando problemi su PS5

Con il nuovo trailer di Resident Evil 8: Village, mostrato nella giornata di mercoledì, sono emerse nuove indiscrezioni riguardanti il gioco. A dare luce a queste voci è stato Dusk Golem, insider dell’industria generalmente considerato affidabile, che ha spiegato in un thread su Twitter come lo sviluppo del nuovo capitolo di Resident Evil avrebbe incontrato problemi su PlayStation 5.

Stando a quanto detto da Dusk Golem, all’inizio di quest’anno il piano era che Resident Evil 8 sarebbe stato crossgenerazionale, e il suo lancio previsto per il gennaio 2021; alcune sessioni di test avrebbero anche visto il gioco girare su PlayStation 4 Pro. Con il passare del tempo, però, i vertici Capcom sarebbero stati colpiti dalle possibilità offerte dalle nuove generazioni di console, e in particolare dalla rapidità di caricamento delle loro SSD. Questo salto tecnico avrebbe loro permesso di implementare idee fino a quel momento scartate proprio per i limiti delle vecchie console, e avrebbe quindi portato la compagnia a scegliere di scartare queste ultime, escludendo un lancio su PlayStation 4 e Xbox One. Attualmente, Resident Evil 8: Village è infatti previsto per PC, PlayStation 5 e Xbox One.

Sembra, però, che questa scelta abbia portato a una serie di difficoltà, in particolare legate alla nuova console Sony: laddove i miglioramenti next-gen non sembrano causare problemi alle versioni PC e Xbox Series X, la versione PlayStation 5 sarebbe diventata un vero e proprio scoglio per lo sviluppo, al punto che i vertici si starebbero chiedendo se non è il caso di riconsiderare la scelta di uscire solo su next gen.

Al solito, tenete presente che queste sono voci di corridoio. Dovessero esserci conferme o smentite, potrete trovarle sulle nostre pagine.