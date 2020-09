Xbox Series X: Microsoft rivela gli orari del preorder

Siamo sicuri che i nostri attenti lettori già sapranno che la data d’inizio dei preorder per Xbox Series X e Series S è prevista per il 22 settembre. Se però volete essere in prima linea sul tasto del preorder (o impostare un bot che lo faccia per voi, non siamo sicuri di come funzioni di questi tempi) vi servirà anche l’ora. Fortunatamente per voi, Microsoft la ha da poco rivelata: i preorder online per le due console avranno il via a partire dalle 9 di mattina del 22 settembre, e saranno disponibili (per l’Unione Europea) su Microsoft Store, Amazon, MediaMarkt, GameStop, FNAC, Elkjøp/Elgiganten e altri retailer partecipanti.

Se invece vivete in zone diverse dall’Europa, il Medio Oriente o l’Africa, gli orari e i retailer associati sono i seguenti:

Stati Uniti (8AM PT): Microsoft Store, Amazon, Best Buy, GameStop, Walmart, Target, Sam’s Club, Newegg, e altri retailer partecipanti;

(8AM PT): Microsoft Store, Amazon, Best Buy, GameStop, Walmart, Target, Sam’s Club, Newegg, e altri retailer partecipanti; Canada (8AM PT): Microsoft Store, Amazon, Walmart, Best Buy, EB Games, The Source, e altri retailer partecipanti;

(8AM PT): Microsoft Store, Amazon, Walmart, Best Buy, EB Games, The Source, e altri retailer partecipanti; Regno Unito (8AM BST): Microsoft Store, GAME, Amazon, Dixons, Currys PC World, Argos, John Lewis, Smyths Toys, VERY, AO, Tesco, Simply Game, Shopto e altri retailer partecipanti;

(8AM BST): Microsoft Store, GAME, Amazon, Dixons, Currys PC World, Argos, John Lewis, Smyths Toys, VERY, AO, Tesco, Simply Game, Shopto e altri retailer partecipanti; Australia (8AM AEST): Microsoft Store, JB Hifi, EB Games, Telstra, Harvey Norman, e altri retailer partecipanti;

(8AM AEST): Microsoft Store, JB Hifi, EB Games, Telstra, Harvey Norman, e altri retailer partecipanti; Nuova Zelanda (8AM NZST): Microsoft Store, JB HiFi, EB Games, Spark, e altri retailer partecipanti.

Ricordiamo che il prezzo previsto sarà di 499€ per la Xbox Series X e di 299€ per la Xbox Series S; quest’ultima, oltre a non avere un lettore, avrà anche specifiche tecniche inferiori, ma comunque adatte alla next-gen.