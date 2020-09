Cyberpunk 2077: ecco i requisiti hardware della versione PC

In occasione del terzo Night City Wire, CD Projekt Red ha svelato i requisiti hardware della versione PC di Cyberpunk 2077. Ve lo anticipiamo subito, considerato quello che è stato mostrato nelle ultime settimane le specifiche richieste sono sorprendentemente ragionevoli.

Minimi:

Processore: Intel Core i5-3570K or AMD FX-8310

Intel Core i5-3570K or AMD FX-8310 Memoria: 8 GB RAM

8 GB RAM Scheda Video: NVIDIA GeForce GTX 780 o AMD Radeon RX 470

NVIDIA GeForce GTX 780 o AMD Radeon RX 470 DirectX: 12

12 Spazio su disco: 70 GB (SSD consigliata)

Consigliati:

Processore: Intel Core i7-4790 or AMD Ryzen 3 3200G

Intel Core i7-4790 or AMD Ryzen 3 3200G Memoria: 12 GB RAM

12 GB RAM Scheda Video: NVIDIA GeForce GTX 1060 o AMD Radeon R9 Fury

NVIDIA GeForce GTX 1060 o AMD Radeon R9 Fury DirectX: Version 12

Version 12 Spazio su disco: 70 GB (SSD consigliata)

Come dicevamo, requisiti decisamente accessibili, così accessibili da sembrare quasi impossibili. La nostra ipotesi è che i consigliati indichino semplicemente una soglia “minima” entro cui è possibile godersi il gioco a, mettiamo, quella soglia base di 1080p/60fps. Abbiamo leggeri dubbi possano essere sufficienti a godersi il gioco in tutta la sua gloria, Ray Tracing incluso; ma non può che farci piacere il fatto che CD Projekt abbia puntato molto sulla scalabilità. Se volete mettere alla prova di persona quei requisiti, vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 uscità il 19 novembre.