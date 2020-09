Cyberpunk 2077 ci porta a conoscere le gang cittadine

Il Night City Wire non ha portato con sé solo i requisiti hardware di Cyberpunk 2077, ma anche un paio di interessanti presentazioni. Una di queste ci ha accompagnato a fare un tour delle gang cittadine, che come potete immaginare non sono esattamente le compagnie più salubri da tenere. Ma stiamo pur sempre parlando di Night City, dove la vita è spietata ed è bene avere gli amici giusti… e anche sapere una cosa o due sui nostri nemici non fa certo male.

Sembra che all’inizio del gioco le gang non ci degneranno di molta attenzione, ma col passare del tempo sarà possibile andare a lavorare per loro. Anche se la scelta non sarà facile: meglio allearsi con i Maelstrom, ormai più cromo e circuiti che esseri umani, o con gli all-american 6th Street? O forse le Moxes, gang nata per difesa più che per sete di potere… ma si sa, meglio non fidarsi troppo dalle apparenze.

Potremo gettarci fra le gang di Night City quando Cyberpunk 2077 lancerà, il 19 novembre.