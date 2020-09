Cyberpunk 2077: un nuovo video ci mostra gli abitanti di Night City

Night City potrà non essere la città più ambita da chi è in cerca di un luogo tranquillo dove vivere, ma non mancano le attrattive. CD Projekt Red ha deciso di mostrarcene qualcuna in questo nuovo video di Cyberpunk 2077, mostrato nel corso del Night City Wire, che ci porta a visitare luoghi e personalità delle città più pericolosa d’America.

Certo, gli show televisivi non sono certo la prima cosa che viene in mente quando pensiamo a Cyberpunk 2077, però inutile negarlo: fanno anche quelli parte della vita di una città. Anche se, insomma, non siamo proprio sicuri se sia una buona idea fidarsi di quella presentatrice che con voce soave ci informa che “the grass ain’t greener anywhere else”. Insomma, c’è deserto tutt’intorno a Night City, altro che verdi prati erbosi!

Saremo in grado di verificare la qualità del manto erboso di Night City al lancio di Cyberpunk 2077, il 19 novembre.