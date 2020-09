The World Ends With You: nuovo trailer per la serie animata

Domerica e Shin-El Animation hanno rilasciato un nuovo trailer per The World Ends With You – The Animation, che ne ritrae il primo minuto. Uscito originariamente nel 2007, l’acclamato JRPG The World Ends With You ha di recente ricevuto una riedizione su Nintendo Switch; e come nel gioco da cui è tratta, anche questa serie animata vedrà Neku come suo protagonista, che nel trailer possiamo vedere risvegliarsi in mezzo al famoso incrocio stradale di Shibuya senza una buona idea del perché o del percome sia arrivato lì.

Il sito ufficiale riporta altre informazioni su The World Ends With You – The Animation, come ad esempio il cast di protagonisti ma anche alcuni dei nomi che se ne stanno occupando. Gli animatori stanno infatti collaborando con alcuni sviluppatori original del titolo, fra i quali spicca il nome di Tetsuya Nomura: il noto creatore di Kingdom Hearts ricoprirà il ruolo di character designer. È stato inoltre confermato che la serie animata vedrà dei cambiamenti rispetto alla storia del gioco, ma che allo stesso tempo si soffermerà di più su alcuni aspetti dei personaggi.

The World Ends With You – The Animation sarà rilasciata globalmente nel 2021.